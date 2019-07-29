Bakan Dönmez: “Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi temel atma töreni için Aksaray’a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Bakan Dönmez, Vali Ali Mantı ve daire müdürleri tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda karşılandı. Valilik şeref defterine yazan Bakan Dönmez, daha sonra valilik makamında vali ve daire müdürleri ile bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Bakan Dönmez, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bulunan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin dünyada ilk ve tek olduğunu belirterek, “Şimdi ilk projenin ikinci fazı dediğimiz kalan 600 milyon metre küplük inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah 2021’e kadar onu da tamamlayacağız. Ama asıl bugün buraya gelme amacımız genişleme projesiyle alakalı. Buradaki 1.2 milyar metre küplük kapasiteyi inşallah 5.4 milyar metre küp depolama kapasitesine ulaştırmış olacağız. Böylece günlük geri üretim kapasitemiz de 80 milyon metre küpe kadar çıkmış olacak. Bu alanda dünyada yapılan, yani tuz domları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü bu anlamda buraya inşa ediyoruz. Bugün 1 megavatlık bir güneş santralinin açılışını da yapmış olacağız. Bu şu anlama geliyor. Orada ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinde yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkanına da kavuşmuş olacağız” dedi.

Bakan Dönmez daha sonra projenin temel atma töreni için Sultanhanı ilçesine hareket etti.