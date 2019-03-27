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Bakan Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:23
Bakan Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, beraberindeki AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve ilgililer ile birlikte, şehrin terası olarak adlandırılan Boztepe’ye teleferikle çıktı.

Burada, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı elektrik satış tarifeleri hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Bakan Dönmez, “Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerinin kararını almış durumda. 3’er aylık dönemler halinde yapılan bu tarife kapsamında 1 Nisan-1 Temmuz arasındaki 2’nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Elektrik ve doğalgazda tarifeler maliyet esaslı olarak hesaplanıyor. Maliyetlerdeki değişimler, kalemler bazında dikkate alındığında herhangi bir değişikliğin olmayacağı ortaya çıkmış oldu. Nihai olarak hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Yaz saati uygulaması ile 1 milyar TL’lik tasarruf sağlandı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2016 yılında uygulamaya konulan sabit yaz saati uygulamasına Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunun da geçmek istemesinin, kendilerini sevindirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

Ondan önce yaptığımız çalışmalar, sabit tek zamanlı saat uygulamasını enerji tasarrufu açısından daha hesaplı olacağını hesaplamıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışmalar bunu göstermişti. Nitekim bu uygulamaya geçtikten sonra yapılan analiz ve çalışmalarda da yaklaşık 1,3 milyar kilovat saat ki bu, bugünkü rakamlarla baktığınızda 1 milyar TL’lik tasarruf sağlandığını görmüş olduk. Avrupa Birliğinin ve Avrupa Parlamentosunun da bu yönde karar vermiş olması bizi sevindirmiş oldu. Biz onlardan daha önce davranmış olduk. Burada üzücü olan taraf, o dönemde hak etmediğimiz eleştiriler almıştık, özellikle muhalefet partililerden. Doğru ortaya çıkmış odu. Avrupa Birliği de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu uygulamaya geçmiş olacak. Aramızdaki zaman zaman 2, zaman zaman 1 saat olan fark da artık tek saate gelmiş olacak.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:23
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  2. Fatih Dönmez
  3. Hilmi Güler
  4. AK Parti
  5. Ordu Büyükşehir Belediyesi
  6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  7. İstanbul Teknik Üniversitesi

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  • İşsiz İşsiz 23 dk önce
    Mani oluyor halimi takdime hicabım.

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