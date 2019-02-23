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Bakan Dönmez: "Bunlar gerçek mi? Canı gönülden tebrik ediyorum"

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yapılan Biyogaz Santrali’nin açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in son 5 yıl içerisinde kente yaptığı yatırımları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:37
Bakan Dönmez: "Bunlar gerçek mi? Canı gönülden tebrik ediyorum"

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yapılan Biyogaz Santrali’nin açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in son 5 yıl içerisinde kente yaptığı yatırımları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bakan Dönmez konuşması esnasında Fatma Şahin’e hitaben, "Bunlar gerçek mi? Canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Açılış törenlerine katılmak üzere Gaziantep’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli ilçesinde yapılan Biyogaz Santrali’nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin son 5 yılda kent genelinde yaptığı yatırım ve hizmetleri anlatan slayt gösterisi ile başlayan programda Bakan Dönmez, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gösterimin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Bakan Dönmez, kürsüde yaptığı konuşmasında Fatma Şahin’e hitaben, "Hakikaten bir çoğunu ben de bilmiyordum Başkanım. Bunlar gerçek mi? Canlı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Yapılan tesis ile ilgili bilgi de veren Bakan Dönmez, "Ağırlıklı hayvansal atıklardan elde edilecek enerji ile bu tesisimizde 1 megavatlık bir elektrik enerjisi üretilecek. Tevzi çalışmaları ile birlikte 3-4 katına çıkarılacak. Kapasitesini 4-5 megavata kadar arttırma imkanı olduğunu öğrendik. Türkiye’de bu anlamda, modern ilk tesisin açılışını yapıyoruz" dedi.


Yerli ve yenilenebilir kaynaklara bu dönemde son derece önem verdiklerini de vurgulayan Dönmez, "Maalesef ülkemiz enerji kaynakları açısından kendisine yetebilen bir ülke değil. Ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz. Başta doğal gaz kömür olmak üzere. Diğer yarısını da yerli ve yenilenebilir. Yerli kaynaklarımız, kömür ve linyitten elde ediyoruz" dedi.



"Yenilenebilir kaynaklara ilgi artıyor"


Türkiye’de üretilen elektriğin yaklaşık olarak 3’te bir oranının yenilenebilir kaynaklarda üretildiğini de anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemlerde yenilenebilir kaynaklara yönelimin artığını da kaydederek, "Yaklaşık 3’te bir oranında da yenilenebilir kaynaklardan, suyumuzdan, rüzgardan, güneşten biogazdan, jeotermal gibi çeşitli yenilenebilir, sıfır emisyon üreten, çevreye en az etkisi olan kaynaklardan üretiyoruz. Bunda da hiç şüphesiz, yenilenebilir enerji kaynağı kanunun çıkartılması ve teşvik verilmesinin etkisi büyük. Bir o kadar da yerel yöneticilerin bu işe sahip çıkmasının da büyük etkisi var" şeklinde konuştu.



"57 şehirdeki 144 atık bertaraf tesisinden enerji elde ediliyor"


Bakan Dönmez, ülke genelindeki 57 şehirde 144 atık bertaraf tesisi bulunduğunu ve bunlarda enerji elde edildiğini belirterek, "Birçok şehrimizde, belediyemizde, evsel atıklardan, endüstriyel atıklara kadar, birçok atıktan enerji üretim tesisleri çalışır vaziyette, yaklaşık 57 şehrimizde 144 tesis ile atıktan enerji elde ediyoruz. Kurulu gücümüz de yaklaşık 650 megawat. Önümüzdeki yıl da bu tesis sayısını 160’a, kurulu gücümüzü de 700 megawatın üzerine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.


Dönmez, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yapılan ve hizmete açılan yeni tesisin toplam 14 milyon TL’lik yatırımla 2 sene içerisinde yılda 800 milyon kilowatsaat elektrik enerjisi üreteceğini vurguladı. Bu üretimin Oğuzeli ilçesinin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "14 milyon TL’lik bir yatırımla 2 sene gibi kısa bir süre içerisinde 1 megawat kurulu güçle bu tesis, yılda 800 milyon kilowatsaat elektrik üretecek. 3 bin 300 hanenin bir aylık elektrik tüketimine denk gelen enerji demek. Oğuzeli ilçesinin tümü için denilebilir" dedi.



"Kazan kazan modeline, özelliğine sahip bir tesis"


Bakan Dönmez, tesisin bir taraftan atığı bertaraf ederken diğer taraftan da hem elektrik hem de biyogübre üreteceğini de sözlerine ekledi. Dönmez, "Aslında bir atıktan kurtulmak için kurulan bu tesis, atığı bertaraf ederken, elde edilen çıkdalarından da istifade etmiş oluyoruz. Elektrik enerjisi üretiyoruz. Biyogübre, gerek katı, gerek sıvı gübre üretimi ile de tarıma geri dönüş sağlayarak, kendi içerisinde ekosistemi sağlayan kazan kazan modeline, özelliğine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Buradaki tesisimiz ilk olur ama son olmaz. Gördüğüm kadarıyla hayvancılık potansiyeli, bilinenin aksine oldukça yüksek" diye konuştu.


Konuşmaların ardından tesis törenle hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:37
  1. doğa

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