0553 313 94 23

Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karada ve denizde bu yıl 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karada ve denizde bu yıl 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerine seslenen Bakan Dönmez, 2019 yılı içerisinde karada ve denizde yaklaşık 140 sondaj çalışması ile doğalgaz çalışmalarını artıracaklarını söyledi.


Türkiye’de az miktarda doğalgaz üretiminin olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Doğalgaz keşiflerimiz var ama hala yetersiz. Karada ve denizde keşiflerimizi artırıyoruz. Bilimsel tüm çalışmaları yaptıktan sonrada hem denizde hem karada bu aramaları devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz arama üretimi için Türkiye petrolleri devlet kuruluşumuz 70 civarında sondaj yapmıştı. Bu yıl bütçeyi iki katı artıralım dedik ve yıl içinde 140 tane sondaj vuracağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor daha meşakkatli ve daha maliyetlidir. Ama özellikle Doğu Akdeniz’de diğer keşiflere baktığımızda biz de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer burada bir hidrokarbon rezervi kaynağına rastlatarak müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. bulamasak da aramaya devam edeceğiz. Unutmayın bulanlar arayanlardır. Biz hep şunu dedik varsa bulacağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar