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Korona Virüs Bakan Derya Yanık’tan engellilere aşı müjdesi
Korona Virüs

Bakan Derya Yanık’tan engellilere aşı müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerin Covid-19’a karşı aşılanmasının başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:53:00 - 2021-05-27 14:03:22
Bakan Derya Yanık’tan engellilere aşı müjdesi

yeniakit.com.tr

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki engelli vatandaşlarının aşılanması tamamlanarak, tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerin de aşılanması başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede birlikte güçlüyüz mesajı vererek, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerimizin Covid-19’a karşı aşılanması başlıyor. Büyük ailemizin ayrılmaz parçası engellilerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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