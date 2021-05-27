Bakan Derya Yanık’tan engellilere aşı müjdesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerin Covid-19’a karşı aşılanmasının başladığını duyurdu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki engelli vatandaşlarının aşılanması tamamlanarak, tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerin de aşılanması başlıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede birlikte güçlüyüz mesajı vererek, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerimizin Covid-19’a karşı aşılanması başlıyor. Büyük ailemizin ayrılmaz parçası engellilerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.