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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'yı ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ziyaret gerçekleştirecek.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:11
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'yı ziyaret

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevius'un davetine icabetle Litvanya'yı ziyaret edecek. Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius ile görüşmesi, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Çavuşoğlu, söz konusu temaslarında, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri ve ilave işbirliği imkanlarını değerlendirerek, Türkiye'nin AB’ye katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:11
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Litvanya
  3. Linas Linkevius

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