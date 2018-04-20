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Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı ile kritik görüşme

KKTC'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

20 Nisan 2018 Cuma 15:12
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen baş başa görüşme, saat 13.45'te başladı. Görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla çalışma yemeğinde devam edecek. Daha sonra toplantıya, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri de katılacak. Toplantıların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ortak basın toplantısı yapacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:12
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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