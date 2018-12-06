Bakan Çavuşoğlu'ndan Milano'da diplomasi trafiği

MİLANO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.



Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu'nun temsil ettiği AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumu, delegelerin konuşma yaptığı yuvarlak masa toplantısı ve çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.



Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli ve Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, çalışma yemeğinin ardından yapılacak günün ikinci oturumuyla devam edecek.



Milano Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya olduğu güncel tehdit ve sınamalar değerlendirilerek bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.



Ukrayna ve Donbas bölgesindeki çatışmalar ile Dağlık Karabağ sorunu gibi gündem maddelerinin de masaya yatırıldığı toplantıya, 44 ülkeden dışişleri bakanları, 11 ülkeden dışişleri bakan yardımcıları ve uluslararası organizasyonlardan 10 temsilci katılıyor.



