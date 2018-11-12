Bakan Çavuşoğlu'ndan Le Drian'a sert cevap: Doğruları söylemiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Fransız bakan doğruları söylemiyor" ifadesini kullandı.12 Kasım 2018 Pazartesi 18:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar için, "Fransız bakan doğruları söylemiyor" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ellerinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydı olmadığını söyleyerek, "Erdoğan politik bir oyun oynuyor" demişti.
Bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız bakanın doğruları söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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