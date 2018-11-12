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Bakan Çavuşoğlu'ndan Le Drian'a sert cevap: Doğruları söylemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Fransız bakan doğruları söylemiyor" ifadesini kullandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:07
Bakan Çavuşoğlu'ndan Le Drian'a sert cevap: Doğruları söylemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Jean-Yves Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar için, "Fransız bakan doğruları söylemiyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ellerinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydı olmadığını söyleyerek, "Erdoğan politik bir oyun oynuyor" demişti.

Bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız bakanın doğruları söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:07
  1. mevlüt çavuşoğlu

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