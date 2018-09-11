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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu açıklamasında: "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi

11 Eylül 2018 Salı 15:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. ( İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:40
  1. Ankara
  2. suriye
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  4. Dışişleri Bakanı
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