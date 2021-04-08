Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Artık somut adımların atılması gerektiğini vurguladık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"

Olay

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyareti sona erse de koltuk krizi ile başlayan tartışmalar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in ise ayakta kaldığı ana ilişkin fotoğraf, gündem oldu. Bu duruma sessiz kalmakla eleştirilen Michel ise "Görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik" dedi.