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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Diriliş Ertuğrul açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:45
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Diriliş Ertuğrul açıklaması

TRT 1 ekranlarının fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, Alanya'da çekildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Gençlik Söyleşileri'ne katıldı.

Diriliş oyuncuları Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al ile yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ söyleşide öğrencilerle buluştu.

Çavuşoğlu'nu, Diriliş Ertuğrul dizisi kıyafetleriyle at üzerinde gelen bir grup karşıladı.

"Adımın verilmesini teklif ettiler kabul etmedim"

Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi.

Alanya'da üniversite kurulması için yoğun çaba harcadığını belirten Çavuşoğlu, "Üniversiteye adımın verilmesini teklif ettiler kabul etmedim. Alaaddin Keykubat ismini ben önerdim" dedi. 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:45
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  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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