Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Diriliş Ertuğrul açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, Alanya'da çekildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Gençlik Söyleşileri'ne katıldı. Diriliş oyuncuları Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al ile yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ söyleşide öğrencilerle buluştu. Çavuşoğlu'nu, Diriliş Ertuğrul dizisi kıyafetleriyle at üzerinde gelen bir grup karşıladı. "Adımın verilmesini teklif ettiler kabul etmedim" Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini, bu bölümlerin iki hafta sonra yayımlanacağını söyledi. Alanya'da üniversite kurulması için yoğun çaba harcadığını belirten Çavuşoğlu, "Üniversiteye adımın verilmesini teklif ettiler kabul etmedim. Alaaddin Keykubat ismini ben önerdim" dedi.

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