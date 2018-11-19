Bakan Çavuşoğlu'ndan kutuplaşmaya karşı 'birlik' mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." ifadesini kullandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 19:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'nda, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." mesajı verdi.
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