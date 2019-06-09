Bakan Çavuşoğlu'ndan Ay-yıldızlılara tebrik

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa karşısında galip gelen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlıları kutladı. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımdan bulunan Çavuşoğlu, "Sahada da masada da güçlüyüz! Son dünya şampiyonu Fransa'yı deviren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler #MilliTakım.Teşekkürler #Konya." ifadelerini kullandı.

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