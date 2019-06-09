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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ay-yıldızlılara tebrik

09 Haziran 2019 Pazar 00:10
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ay-yıldızlılara tebrik

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa karşısında galip gelen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlıları kutladı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımdan bulunan Çavuşoğlu, "Sahada da masada da güçlüyüz! Son dünya şampiyonu Fransa'yı deviren Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Tebrikler #MilliTakım.Teşekkürler #Konya." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:10
  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  2. Milli Takım
  3. tebrik

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