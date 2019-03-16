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Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Yeni Zelanda'ya gidiyoruz"

16 Mart 2019 Cumartesi 13:18
Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gitti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:18
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Yeni Zelanda

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