Bakan Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gitti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Yeni Zelanda'ya gidiyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Yeni Zelanda'ya gitti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 2 camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından bu ülkeye gitmek üzere yola çıktıklarını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz."

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