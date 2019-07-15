Bakan Çavuşoğlu, Üsküp’te 15 Temmuz anma programına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle anma töreni düzenledi. “Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ adı altında Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Üsküp TİKA Koordinatörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği - MATÜSİTEB tarafından birlikte düzenlenen programa Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Programa Türkiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Türk Kurumları temsilcileri, Kuzey Makedonya İslam Birliğinden temsilciler, ülkede bulunan Türk siyasi partilerden temsilciler ve çok sayıda davetli de katıldı.

“Türkiye Makedonya’yı olduğu gibi tanıdı”

Şehitler adına bir dakika saygı duruşu ile başlayan programda Kuzey Makedonya ve Türkiye milli marşları okunup Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz tanıtım filmi izlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsü esnasında yaşanan olayları anlatırken Kuzey Makedonya’nın da aynı olayların yaşamasını istemediğini dile getirerek, “Makedonya bizim için dost bir ülkedir ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için yıllarca birlikte çalıştık çaba sarf ettik. Makedonya’nın uluslararası sisteme entegrasyon için bugüne kadar en güçlü desteği Türkiye Cumhuriyeti vermiştir ve hiç kimse anayasal ismiyle Makedonya’yı tanımazken, FYROM veya buna benzer şeyler söylerken, NATO’nun belgelerinde de görebilirsiniz, Türkiye Cumhuriyeti Makedonya’yı anayasal ismiyle, Makedonya olarak tanımaktadır” şeklinde konuştu.

“Makedonya’nın yardımına Türkiye koşar”

Uluslararası entegrasyonunda Makedonya’yı gerçek anlamda desteklediğini ve iki gün önce TBMM’de Makedonya’nın NATO üyeliği onaylandığını haber vererek hain terör örgütü FETÖ sadece Türkiye’de yuvalanmadığını, 160’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini de ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Maalesef dost Makedonya’da bu hain terör örgütünün yer bulduğu ve güçlendiği bir ülkedir. Bunu kabul etmek lazım, Makedonyalı dostlarımız da bunu kabul ediyor ve görüyor. Şunu da net bir şekilde söylemek isterim, biraz önce söylediğim bazı ülkeler, Makedonya’ya FETÖ’yü koru, kolla diye baskı yapıyorlar yani okullarını kapatma FETÖ mensuplarını sınır dışı etme diye baskı yapıyorlar. Bunu Makedonyalı dostlarımız da yaşıyor ama biz de biliyoruz. Ama şunu söylemek isterim, yarın o FETÖ terör örgütü bu ülkeye zarar verdiği zaman, bugün baskı yapan ülkeler Makedonya’nın yardımına koşmaz. Makedonya’nın yardımına buradaki Türk toplumu koşar, yine Türkiye koşar” ifadelerini kullandı.

“Makedonya’nın düşmanını Türkiye’de barındırmayız”

Bakan Çavuşoğlu, Makedonya’nın FETÖ terör örgütünün ülkedeki yapılanmasını koruyup desteklemesi için bazı ülkeler tarafından baskı altında olduğunu ifade etmesiyle birlikte, “Bugün Türkiye’de Makedonya’nın düşmanı olan veya Makedonya’ya karşı olan bir kişiyi biz barındırmayız, Türkiye’nin anlayışı budur. Ama dostlarımızdan da bizim beklentimiz budur, bu da hakkımızdır sanırım. Ama artık dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz, hem bizim için hem de kendi gelecekleri için” dedi.

Suçlu iadesiyle ilgili konuşan Türkiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ise, “Hedefimiz bu terör örgütünü tamamen bitirmek ve suçluların Türkiye’ye iadesini sağlamaktır. Buradan bir kez daha Kuzey Makedonya hükümetine seslenmek istiyorum, lütfen bu suçluları aranızda barındırmayın. Bugün bize olan o hain darbe, gönül istemez ve inşallah buralara sirayet etmez” şeklinde konuştu.

Ayrıca Uluslararası Balkan Üniversitesi mütevelli heyeti Başkanı Aydoğan Ademovski, “Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeşlerimizle birlikte o gece yaşanan olaylarla ilgili acımızı paylaştık ve Türkiye halkının yazmış olduğu kahramanlık, vatanperverlik destanıyla gurur duyduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma paneli de düzenlendi. Kuzey Makedonya Radyo Televizyonu Türkçe Yayınları Müdürü Erhan Hasip’in moderatörlüğündeki panelde 15 Temmuz Derneği Dış İlişkiler müdürü Mehmet Algan ve Anadolu Ajansı Editörü Bünyamın Yılmaz konuşma yaptı.