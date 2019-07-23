Bakan Çavuşoğlu, Ürdün’e gidiyor Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin davetine icabetle bugün Ürdün’e bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin davetine icabetle bugün Ürdün’e bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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