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Bakan Çavuşoğlu tramvay hattında test sürüşü yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:- "(Varsak-Otogar hattındaki hafif raylı sistem tramvay hattı) Çok önemli bir proje. İnşallah kısa bir süre içinde de yine Kepezli ve Varsaklı hemşehrilerimiz bu raylı sistemi kullanmaya başlayacaklar" - "Modern şehircilik budur. Ulaşımda çağ atlamak budur. Antalya'nın her yerindeki güzel hizmetleri yeni dönemde de göreceğiz"

08 Şubat 2019 Cuma 17:55
Bakan Çavuşoğlu tramvay hattında test sürüşü yaptı

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varsak-Otogar hattındaki 11 kilometrelik hafif raylı sistem tramvay hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Antalya milletvekilleriyle Varsak'taki tramvay hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de, Varsak'ta güzel bir günü birlikte yaşadıklarını, birçok açılışa katıldıklarını söyledi.

Kepez Belediyesi tarafından hasta yakınları için inşa edilen konukevini de ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, burada ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti verildiğini, pırıl pırıl bir merkez olduğunu anlattı.

Kısa bir süre önce temelini attıkları raylı sistemin deneme sürüşünü yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu bir açılış değil ama bütün hemşehrilerimiz burada. Çok önemli bir proje. İnşallah kısa bir süre içinde de yine Kepezli ve Varsaklı hemşehrilerimiz bu raylı sistemi kullanmaya başlayacaklar. Bir taraftan şehir merkezi bir taraftan hastane bir taraftan havalimanı, EXPO'ya kadar yeni dönemde uzayacak." diye konuştu.

Artık havalimanına gelen yolcunun trenle Varsak'a gidebileceğini anlatan Çavuşoğlu, "Modern şehircilik budur. Ulaşımda çağ atlamak budur. Antalya'nın her yerindeki güzel hizmetleri yeni dönemde de göreceğiz. Kepez'de, Antalya'nın merkezinde, ilçelerinde göreceğiz.Esas teşekkürü 31 Mart günü bekliyoruz. Memleket işi, gönül işi diyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de halkın desteğiyle bu yatırımları gerçekleştirdiklerini, raylı sistem inşaatlarını en kısa sürede tamamlayarak, dünya rekorlarına imza attıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle daha sonra Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik hafif raylı sistem tramvay hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:55
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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