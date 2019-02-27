Bakan Çavuşoğlu: Pakistan-Hindistan geriliminden endişe duyuyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız." dedi.

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