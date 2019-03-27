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Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca konuşmasını yarıda kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde konuştuğu esnada apartmandan gelen ‘dede’ sesleri üzerine konuşmasına ara verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:55
Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca konuşmasını yarıda kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde konuştuğu esnada apartmandan gelen ‘dede’ sesleri üzerine konuşmasına ara verdi. Bakan Çavuşoğlu ’Dede’ diyen çocuğa dönerek, “Ben o kadar yaşlı mıyım. Sen ‘Tayyip Dede’ demek istedin galiba” dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu’daki mitingde konuşmasını yaptığı sırada alanı gören bir apartmandan ısrarla ‘Dede’ diye seslenen çocuğun haykırışlarını yanıtsız bırakmadı. Bakan Çavuşoğlu çocuğun bulunduğu apartmana dönerek, “Ya ben o kadar yaşlı mıyım ikide bir oradan dede dedediyorsun. Gencecik adamım. Tamam televizyonlarda o kadar yaşlı görünüyoruz ama tamam gördün. Buradan balkonlarından bakan tüm kardeşlerimize hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, gözlerinizden öpüyorum. Sen Tayyip Dede demek istedin galiba ben anladım” demesi üzerine mitingde bulunan vatandaşlar kahkahaya boğuldu.


Çavuşoğlu daha sonra konuşmasına devam etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:55
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