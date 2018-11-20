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Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi

20 Kasım 2018 Salı 23:42
Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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