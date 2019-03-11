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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte vatandaşlık vereceğiz

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık  vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte vatandaşlık vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahıska Türklerinin nereye giderse gitsin kim olduklarını, geleneklerini, göreneklerini, örflerini, Türk ve Müslüman olduklarını unutmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşatılmayan bazı gelenek ve göreneklerin Ahıska Türkleri tarafından nesilden nesile aktarıldığını dile getirdi.

Ahıska Türklerinin mert, sözüne sadık insanlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de bugüne kadar her zaman onların yanında olduğunu, onlara yönelik güzel hizmetler yaptıklarını belirtti.

Ahıska Türkleri'nin Ahıska'ya dönme hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptıkları temaslar neticesinde önemli bir kanun çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zorlukları oldu mu? Evet. Samimiyetsizlikler de oldu. Başka problemler de oldu ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın. Kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Oraya gidecek, yeni bir hayat, yeni bir iş."

Çavuşoğlu, Ahıska bölgesine giden vatandaşlara ev alındığını, cami, okul gibi hizmetlerin yapıldığını aktardı.

Fergana olaylarından sonra Amerika'ya giden Ahıskalı Türklere de yardım ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çifte vatandaşlık vereceğiz"

"Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine vatandaşlık vereceğiz dedik, bir sözümüz vardı. Bu sözü tuttuk mu? Evet. Sizin için kanunları değiştirdik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız sizin için. Ne gerekiyorsa onu yaparız."

Amerika'da yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu hizmetin orada yaşayan Ahıskalılar ve FETÖ ile mücadele için önemli olduğunu vurguladı.

Ahıskalı Türklere uzun süreli ikametgah verildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 aileyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var, onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var, çalışıyoruz. İnşallah işsiz bir Ahıskalı olmayacaktır." dedi.

Ahıska Türklerinin de nerede yaşarsa yaşasın Türkiye'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Çavuşoğlu, darbe girişiminde Ahıska Türklerinin devletin ve milletin yanında olduğunu, bunları unutmadıklarını kaydetti.

Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri, Türkiye'nin de gözbebeği olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerden 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

Çavuşoğlu, biraz rahatsız olduğunu ama Ahıskalı Türklerin etkinliği için Antalya'ya geldiğini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:35
  1. Erzincan
  2. Antalya
  3. Dünya Ahıska Türkleri Birliği
  4. Ahıska Türkleri
  5. Mevlüt Çavuşoğlu

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