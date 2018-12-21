0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu Libya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Libya'ya resmi ziyarette bulunacak

21 Aralık 2018 Cuma 16:36
Bakan Çavuşoğlu Libya'ya gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Aralık Cumartesi günü Libya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala'nın daveti üzerine bu ülkeye yarın günübirlik ziyarette bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde Çavuşoğlu'nun Libyalı mevkidaşının yanı sıra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Meşri ile görüşmesi ve Başkanlık Konseyi Başkanı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraj tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:36
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Libya
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"
    1. "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık,..
    2. Teröristler köşeye sıkıştı! TSK..
    3. "Devre arasına 18 puanla girmek bizi..
    4. Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç..
    5. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    6. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    7. Hrant Dink davasında flaş gelişme!
    8. "O sözlere dayanamadı! Mattis'in..
    9. 2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman
    10. Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası
    11. 3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
    12. İzmir'de zabıtaya rüşvet operasyonu
    13. Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın..
    14. Kadın mühendisin şiddete uğradığı..
    15. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    16. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    17. Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
    18. Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü..
    19. Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi..
    20. Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"