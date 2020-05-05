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Korona Virüs

Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren gurbetçi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölümcül koronavirüs nedeniyle yurtdışında bugüne kadar 473 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:41:00 - 2020-05-05 12:59:26
Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren gurbetçi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurtdışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor.

Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

"473 gurbetçi hayatını kaybetti"

Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

Şu ana kadar yurt dışında maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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