0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu: “İsrail’in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İsrail’in bu pervasızlığına dur demek lazım.

12 Mart 2019 Salı 18:08
Bakan Çavuşoğlu: “İsrail’in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İsrail’in bu pervasızlığına dur demek lazım. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz. Dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri var. Sinegoglar, kiliseler var. Burada Kadriye dede aynı şekilde dinler bahçesi var. Bunda ne zararı var" dedi.


Antalya’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Boğazkent bölgesindeki bir otelde, otel yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın ardından Kadriye bölgesinde bir lokantada esnaf ve taşımacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, vatandaşla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.Belek’e değişik ülkelerden turistler geldiğini,en çok da Almanya dan geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısı ile öyle artık gereksiz uyarıların falanda dikkate alınmadığını Alman dostlarımız da bize söylüyor" dedi.



"İsrail’in bu pervasızlığına tüm dünya tepki göstermesi gerekiyor "


Toplantıdan az önce Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştüklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu,kendisi ile birkaç konuyu değerlendirdiklerini belirterek, “ Özellikle Mescid-i Aksa’ya saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail’in bu pervasızlığına dur demek lazım. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz. Dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri var. Sinegoglar, kiliseler var. Burada Kadriye’ de de aynı şekilde dinler bahçesi var. Bunun ne zararı var. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken İsrail’in bu pervasızlığına tüm dünya tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef Amerika’nın da cesaretlendirmesi sonrası İsrail’in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Bu konuları konuşuyoruz. Peşindeyiz. Milli davalarımızı bırakmayız. İnşallah bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz”dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’nin mitingi sonrası olay
    1. HDP’nin mitingi sonrası olay
    2. Beşiktaş'ın Göztepe biletleri satışa..
    3. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bu..
    4. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    5. Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya'ya gidiyor
    6. Büyükşehirli güreşçiler millî takım..
    7. AK Parti'nin Büyükçekmece Mitingi
    8. Bandırma’da sağanak yağış
    9. Pervin Ersoy'dan "Her Şehri..
    10. "Süleyman Şah" belgeselinin ilk..
    11. Borsa günü yükselişle tamamladı
    12. Sarı nokta hastalığı nedir nasıl..
    13. Köpekleri pikap araca istiflediler
    14. Enerji Bakanı Dönmez: "Dün birçok şey..
    15. Başkan Bozkurt’tan Taşlıca Mahallesine..
    16. Veli tarafından bıçaklanan öğretmen..
    17. Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden..
    18. MHP'li aday Cumhur İttifakı'na destek..
    19. Pakistan: “Taliban-ABD barış..
    20. Rusya, 3 nükleer denizaltı inşa edecek
    21. Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
    22. Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
    23. Toçoğlu veda ziyaretlerine devam ediyor
    24. Bir terörist 25 kiloya yakın..
    25. Koreli Sinyap Oih ayakta alkışlandı
    26. Kayseri’de PÖH’ün katılımıyla asayiş..
    27. Samsat’ta Mehmet Akif’i anma programı..
    28. İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı
    29. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    30. Cezayir basınında "Buteflika görev..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü