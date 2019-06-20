Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.20 Haziran 2019 Perşembe 16:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere İran'ın İsfahan kentine geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a resmi ziyaret düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek. Çavuşoğlu, İsfahan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "İranlı mevkidaşım Cevad Zarif’le görüşmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere İsfahan’dayız" ifadesini kullandı.
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