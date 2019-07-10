Bakan Çavuşoğlu,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü.
Bakan Çavuşoğlu,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48
Bakan Çavuşoğlu,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü.
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