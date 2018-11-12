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Bakan Çavuşoğlu'nu Elazığ'da 'minik gakkoşlar' karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programı kapsamında Elazığ’a gitti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
Bakan Çavuşoğlu'nu Elazığ'da 'minik gakkoşlar' karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarınki Tunceli programı için bu akşam Elazığ’a gitti.

Elazığ Havalimanı'nda yöresel kıyafet giyen çocukların karşılayarak çiçek verdiği Çavuşoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara oyuncak hediye etti.

Bakan Çavuoğlu’nu Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve kurum müdürleri karşıladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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