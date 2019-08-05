Bakan Çavuşoğlu: "Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11’inci Büyükelçiler Konferansı resmi açılışı öncesi Türkiye’nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerde görevli büyükelçilerle birlikte Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından kürsüde konuşan Bakan Çavuşoğlu, bu yıl da Büyükelçiler Konferansı’na meslek şehitlerini anarak başladıklarını söyledi.

Çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ile aile yakınlarının görev başında hain saldırıların hedefi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz. İçeride daha sıkı kenetleniyoruz, dışarıda terör belasıyla mücadelede azmimiz pekişiyor. İşimizi aşk ve vakarla yaparken vatana olan o tarifsiz sevgimiz daha da artıyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Çok sayıda kamu görevlimiz ve aile mensupları, aziz milletimizin ferdi olmanın gururuyla görevlerini yerine getirirken hain terör saldırılarının hedefleri oldular. Bu saldırıların son hedefi, acısı hala çok taze olan Erbil Başkonsolosluğumuz görevlisi çalışma arkadaşımız Osman Köse idi. Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz. İçeride daha sıkı kenetleniyoruz, dışarıda terör belasıyla mücadelede azmimiz pekişiyor. İşimizi aşk ve vakarla yaparken vatana olan o tarifsiz sevgimiz daha da artıyor."

Şehit yakınlarına hitap eden Çavuşoğlu, "Bugün sadece Dışişleri camiası olarak değil, 82 milyonluk Türk milletinin fertleri olarak acınızı derinden paylaşıyoruz. Metanet ve fedakarlığınızın tarifi, bizim ve bu milletin size duyduğu minnetin ölçüsü yoktur. Sizler vatan evlatlarınızın bizlere olan emanetisiniz, her daim yanınızda olmaya, şehitlerimizin anılarını gururla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk diplomatı olmanın zorluklarını anlatan Çavuşoğlu, "Her biriniz vatanımızı, milletimizi ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde temsil ediyorsunuz. Kimi zaman ailenize bile hissettiremediğiniz tehditler altında daima müteyakkız bir yaşam sürdürürken milli menfaatlerimizi ilerletmek için canla başla çabalıyorsunuz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını bu bilinçle gelecek nesillerimize aktarıyorsunuz. Türk diplomatı olmak zordur, bizi gururlandıran ise işte bu zorluktur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türk olmanın bedelini canlarıyla ödeyen şehitlere" Allah’tan rahmet dileyerek hatıralarını sonsuz saygı ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Tören, Hacı Bayramı Veli Camisi imam hatibi Yunus Koçak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti, Çavuşoğlu’nun anıta çelenk ve kabirlere gül bırakmasıyla sona erdi.