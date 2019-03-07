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Bakan Çavuşoğlu dini liderlerle buluştu

Regaip Kandili’nde İzmir’de üç semavi dinin temsilcileriyle "Hoşgörü Buluşması"nda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dini liderlerin kendilerinden bazı mülkiyet konuları, restorasyonlar ve vakıf kurulması ile ilgili taleplerinin olduğunu ifade ederek, “Kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, vermeye de devam ediyoruz.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Bakan Çavuşoğlu dini liderlerle buluştu

Regaip Kandili’nde İzmir’de üç semavi dinin temsilcileriyle "Hoşgörü Buluşması"nda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dini liderlerin kendilerinden bazı mülkiyet konuları, restorasyonlar ve vakıf kurulması ile ilgili taleplerinin olduğunu ifade ederek, “Kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, vermeye de devam ediyoruz. İnanan, inancına güvenen başkasının inançlarından rahatsız olmaz” dedi.


İzmir’deki programlarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Regaip Kandili’nde üç semavi dinin temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Tarihi Asansör’de gerçekleşen “Hoşgörü Buluşması”na İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başpiskoposu Ertan Çevik, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Ortodoks Kilisesi Metropoliti Bartholomeos Samaras, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoris, İzmir Musevi-Yahudi Cemaati Başkanı Onursal Başkanı Jak Kaya ve Din Görevlisi Nesim Baruhiel katıldı.


Anadolu topraklarının farklı kültürlerin beşiği olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Burada faaliyet gösteren cemaatlerin, vakıfların gündeme gelen konuları değerlendirdik, bizden talepleri oldu. Yaşadıkları bazı aksaklıkları ve sorunları bize aktardılar. Taleplerini makul talepler olarak değerlendiriyoruz. Sadece seçim zamanı değil her zaman bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Varsa sorunları çözüm bulmak açısından faydalı oluyor. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Farklı dinlere mensup dostlarımıza çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için” dedi.



“Haklarını verdik, vermeye de devam ediyoruz”


Dini liderlerin kendilerinden taleplerini de açıklayan Çavuşoğlu, “Bazı mülkiyet konuları, bazı kiliselerin restorasyonları ile vakıf kurulmasını talep ettiler. Bunlar yıllardır adım attığımız, farklı inanç gruplarının haklarını verdiğimiz, attığımız adımlardır. Kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, vermeye de devam ediyoruz. İnanan, inancına güvenen başkasının inançlarından rahatsız olmaz” diye konuştu.



Zeybekci: “İnanç turizmi için beraber çalışacağız”


Anadolu’nun birçok dinin temsil edildiği yer olduğuna vurgu yapan Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci ise, “Üç hak dinin bir arada, barış ve huzur içinde yaşadığı İzmir bu özelliklerle zenginleşiyor. İzmir’in tarihi dokulu Kemeraltı’na bakarsak aynı sokakta cami, kilise ve havranın olduğunu görüyoruz. İzmir bizim ortak değerimiz. 1 Nisan’dan sonra tüm ibadethaneleri restore ederek onları hayata kazandırıp, onları inanç kesimlere teslim etmek için gayret içinde olacağız. İzmir bu özelliği ile diğer illerden güçlü olacak. İzmir’in yıllık turist sayısı 1 milyon. Bunu İzmir’e yakıştırmıyoruz. Sadece inanç turizmi için milyonlarca insan İzmir’e gelerek başka yerde göremeyeceklerini görebilir. İnanç turizmi için beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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