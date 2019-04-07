0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile Kuzey Carolina'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşlarıyla da buluştu

07 Nisan 2019 Pazar 02:50
Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü

KUZEY CAROLINA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında gittiği Kuzey Carolina'da, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile bir araya geldi.

New York, Washington ve Miami'deki temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Carolina'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada dünyaca ünlü Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve eşi Gewn Sancar ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Sancar ile bilimsel çalışmaları ve üniversitedeki faaliyetleri üzerine sohbet etti.

Kuzey Carolina Üniversitesinde Sancar'ın görev yaptığı laboratuvarda incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, üniversitedeki öğrencilerle sohbet etti ve aynı bölgede Sancar Vakfına ait kısa süre önce açılan Türk Evi'ne ilişkin de bilgi aldı.

- Vatandaşlar ve öğrencilerle buluştu

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu Kuzey Carolina bölgesinde eğitim gören Türk ve Amerikalı öğrencilerin yanı sıra Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Burada kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, "Buraya gelme amacımız Türk milletinin ve Türk dünyasının gururu Aziz Sancar'ı ziyaret etmekti. Bu onuru bugün yaşadık. Aziz Hoca geldiği yeri unutmayan ve geldiği yerdeki değerleri hiç unutmayan çok değerli bir büyüğümüzdür." şeklinde konuştu.

Başarılarından dolayı Sancar'ı bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu, Sancar'ın birçok Türk ve başka milletlerden öğrencilere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Türk devletinin dünyanın her yerindeki Türkler ile yakından ilgilenmeye devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk devletinin hep yanınızda olacağından emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde bazı konularda ABD ile anlaştıklarını bazı konularda ise anlaşamadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Aramızdaki sorunları minimize etmek üzere çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, programı organize eden Kuzey Carolina Amerikan-Türk Derneği (ATA) yetkililerine de teşekkür etti.

Programın ardından salonda bulunanlarla vedalaşan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gitmek üzere Kuzey Carolina'dan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 02:50
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. Aziz Sancar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı
    1. Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in..
    2. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si..
    3. Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü
    4. General Hafter'e bağlı 14 asker..
    5. Yıldız Parkı’nın duvarı çöktü; 2 araç..
    6. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    7. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    8. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    9. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    10. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    11. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    12. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    13. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    14. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    15. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    16. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    17. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    18. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    19. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    20. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    21. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    22. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    23. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    24. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    25. Paris’te bir binada patlama: yaralılar..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2019
    27. 1. Avrupa Açık Plaj Tekvando Poomse..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli..
    29. "Meçhul Paşa" oyunu tiyatroseverlerle..
    30. Yıldız Parkı’nın duvarında çökme..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!