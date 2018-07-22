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Bakan Çavuşoğlu 24 Temmuz'da Azerbaycan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Temmuz Salı günü Azerbaycan'a resmi bir ziyaret düzenleyecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:54
Bakan Çavuşoğlu 24 Temmuz'da Azerbaycan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Temmuz Salı günü Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ve çok boyutlu ilişkilerin gündeminde yer alan ikili, bölgesel ve çok taraflı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacağı öngörülüyor. Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz günü Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri ziyarette ele alınan konuların takibi bakımından da yararlı olacağı düşünülüyor. 

Çavuşoğlu bu ziyareti sırasında, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’la görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nevruz Memmedov tarafından da kabul edilmesi bekleniliyor. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:54
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Azerbaycan

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