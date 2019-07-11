Bakan Çavuşoğlu ASEAN ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu ASEAN ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi11 Temmuz 2019 Perşembe 22:02
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bazı ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek 52. ASEAN Bakanlar Toplantısı öncesi, ASEAN Ankara Grubunu oluşturan Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiğini bildirdi.
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