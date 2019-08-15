Bakan Çavuşoğlu: "Amerika’nın oyalama taktiğiburada geçerli olmayacaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor.Oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Amerika’nın oyalama taktiğiburada geçerli olmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sierra Leone Dışişlerive Uluslararası İşbirliği BakanıNabeela Tunisarasındaişbirliği ve vize muafiyetianlaşması imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından mevkidaşı Tunis ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Siero Leona ile karşılıklı ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Çavuşolu, "Her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve

İlişkilerimizin hukuki zeminini de güçlendirmemiz lazım. Bu imzalanan vizelerin kaldırılması ile ilgili güzel bir başlangıç yaptık.Ekonomik alanda, Sağlık alanında, enerji alanında iş birliklerini geliştirmek için taslak anlaşmalar var. Ankara’da büyük elçilik açmak istiyorlar. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Tarım sektöründe, sağlık alanında tecrübe paylaşımlarını konuştuk. Bakanlıklar arasında, da birlikte tecrübe paylaşım programları düzenleyeceğiz. Afrika birliğine önem veriyoruz. Bölgemizde var olan ilişkilerimizi daha zenginleştirmek istiyoruz.Tüm açılımlarımızı ortaklık politikalarına dönüştürmek istiyoruz. Afrika birliği ile ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nınbu dönemde daha görünür ve güçlü olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Siera Leone’nin kalkınması bizim içinde çok önemlidir" dedi.

Güvenli bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu ABD’nin bu konuda samimi bir tavır takınması gerektiğini ifade ederek," Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik. Henüz detaylandırılması gereken bir çok konu var.Onun içinde müşterek hareket merkezinin kurulmasını kararlaştırdık. Amerika’dan müşterek hareket merkezinin kurulması içinbazı askerlerin gelmekte olduğunu biliyoruz. ABD Heyeti Şanlıurfaya gelecek. İHA’larmız bölgedeuçuşlarına başladı.Buralarda tabiki gözlem noktaları olacak birlikte devriyeler gezilecek.Burada amaç, güvenli bölge oluşturulmasıdır. Buradan YPG ve PKK ’lıların çıkarılmasıdır. Ancak o zaman güvenli bölge olabilir.Bu bölgenin istikrar kavuşturulması gerekiyor. Sorunların çözümü için müşterek hareket merkezinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika’nın oyalama taktiğiburada geçerli olmayacaktır. Maalesef Münbiç’te böyşe bir oyalamaya gidip sözlerini tutmadılar. Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor.Burada samimi olmaları gerekiyor. Sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğinianlamaları gerekiyor.Atılan adımlar doğru ama bunun sonuçlandırılması gerekiyor. gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye1. 4 milyardolar civarındapara ödemesi yapmıştır"

F -35 ile ilgili Türkiye’ninresmi olarak programdan çıkarılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu," Asker ve teknik personelimizin programa dahil edilmediğinibir kısmının geri gönderildiğini biliyorsunuz.Fakat 9 ülkenin içinde olduğu bir programdır. Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye1. 4 milyardolar civarındapara ödemesi yapmıştır. Türkiye’de üretimler devam ediyor.S-400 alımından sonra tepkisi oldu ABD’nin ancak karşılıklı anlayış içinde bu işleri yoluna koyacağımızı düşünüyoruz. Aksi takdirde ikiülke karşılıklı adımlar atar, ilişkiler karşılıklı gerilir bunun kimseye faydası yoktur. Biz bunu istemeyiz. Ancak olumsuz bir takım tavırlartakınıldığında bunun cevabını vereceğimizi Cumhurbaşkanımızdabelirtmiştir. Fırat’ın doğusunda oluşacak güvenli bölge için Rusya ve diğer aktörlere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlip’te sükunetin hakim olması, diğer taraftananayasa komisyonu kurulması, ve PKK YPG’nin oradan arındırılması. Bunu gördüğümüz kadarıyla rejimde çok istiyor.Suriye’nin toprak bütünlüğü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Olumlu neticeleri elde etmek için gayretimiz devam edecektir" diye konuştu.

"Biz ülke olarak Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğiz"

Sierra Leone Dışişlerive Uluslararası İşbirliği BakanıNabeela Tunisise işbirliği mutabakatını son derece önemli bulduklarını ifade ederek, "Çok önemli tartışmalarımız oldu,iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ziyaret etmek istediğini iletti. İlişkilerimizi güçlendirmenin yanısıra, iki ülke olarak bir yol haritası ortaya çıkarmış olduk. Tarımla, madencilikle ilgili konuştuklarımız, yatırımcıların katkısı takdirle karşılanacaktır. Ekonomik işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz.Hükümetimiz ulusal gündemin en üst maddesi olarak beşeri kalkınmayı öngördü. Bu alanda önceliklerimizi hayata geçirme konusunu ele aldık. Bilgi tabanımızı bilgi ve teknoloji paylaşarak nasıl geliştireceğimizi ele aldık. Bu anlaşma önemli bir araç. Ülke olarak desteğinizi bekliyoruz. Biz ülke olarak Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğiz. İslam İşbirliği Örgütü’nde önemli bir hedefimiz var. THY’nin başlattığı uçuş,çok güzel bir gelişme oldu. Desteğimizin sizinle olduğunu belirtmek istiyorum. Ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda Siera Leone bunu destekleyecektir" dedi.