Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.



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