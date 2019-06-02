Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Alanya'da bir restoranda düzenlenen iftarda, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri Selim Soydan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve TFF heyeti iftar yemeğinin ardından Türkiye-Özbekistan milli maçını izlemek için Bahçeşehir Okulları Stadı'na geçti.

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