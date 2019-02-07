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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da bazı ABD'li senatörlerle Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı

07 Şubat 2019 Perşembe 06:02
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü

WASHINGTON (AA) - DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı için Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ABD'li senatörlerle görüşmeler yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Washington programı kapsamında ABD Senatosunda temaslarda bulundu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’in organize ettiği bir toplantıda Graham'in yanı sıra senatörler Roy Blunt ve Chris Van Hollen ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Senato temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı ve görüşmelerin çok olumlu geçtiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 06:02
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD

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