Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, saat 11.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
YORUM YAZ