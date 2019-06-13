Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Çavuşoğlu, saat 11.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

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