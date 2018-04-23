Bakan Canikli koltuğunu Şehit kızına devretti

Canikli, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı sırasında 10 Şubat'ta Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin 13 yaşındaki kızı Elvan Ege'yi kabul etti.

Elvan Ege'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında bin 27 rakımlı tepede teröristlerle girdiği mücadelede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin küçük kızı olduğunu hatırlatan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerin tüm ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesinde bakanlık bürokratlarıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.