0553 313 94 23

Ulaştırma Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 11:31
Ulaştırma Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." açıklamasında bulundu. Bakan Turhan, "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." dedi.

Bakan Turhan, AA'ya yaptığı açıklamada "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız." dedi.

Turhan, "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı açıklaması

"İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi" bilgisini paylaşan Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." açıklamasında bulundu.

Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan, "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:31
  1. Şanlıurfa
  2. Cilvegözü
  3. Cahit Turhan
  4. Kanal İstanbul

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri20 dk önce
    Erdoğan düşmanlığından gözü kör olmuş, vicdanı kararmışlar için bu hükümet hangi başarılara imza atarsa atsın, hatta ağzıyla kuş tutsun; nafile, görmezler, görmek istemezler..! Olay budur. Gerisi laf-ı güzaftır..
  • Zenci MusaZenci Musa30 dk önce
    Derler ya, bir yalanı 50 kere söyle..Millet inanmaya başlar..Taktik bu taktik..CHP taktiği.. Bunu söyleyenler gitsinler tarihte Nureddin Demirağ, Vecihi Hurkuş'a yapılanlara baksın..
  • ÜmitÜmit37 dk önce
    Tarih yok ne zaman başlıyor hani 2023 hedefine ne oldu 2023de açılacakdı kanal İstanbul yılan hikayesine dönen akp Erdoğan projelerinden bir taneside bu
  • Muhammet Muhammet 50 dk önce
    Silah fabrikasını bile sat sonra kanal yaptık de, ne günlere kaldık be
  • Başoğlu Başoğlu 1 sa önce
    Ey kurban olduğum yüce Allahım, tank paleti 50 milyon dolarlık yatırım için sattık diyenlerin milyar dolarları nasıl heba ettiklerini göster bu millete.
  • samsunlusamsunlu1 sa önce
    inşaallah yola devam hizmete devam AKP demek reis başkanlığında hizmet demek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
  1. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
  2. Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı! Bu..
  3. Denizde korkutan çekilme
  4. İmzalanan protokol kapsamında 560..
  5. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
  6. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
  7. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
  8. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
  9. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
  10. Bakan Varank Yalova’da
  11. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
  12. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
  13. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
  14. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
  15. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
  16. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
  17. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
  18. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
  19. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
  20. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
  21. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
  22. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
  23. SSAUMDER’den Cumhurbaşkanı..
  24. 4 günde 18 bin İranlı geldi
  25. Traktör firmasından çiftçiye tam destek
  26. Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına..
  27. HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım..
  28. Belediye otobüsüyle çarpışan..
  29. Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle yine..
  30. Şehir hastanelerinden "Su..
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

Günün Karikatürü

22 Mart 2019
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler