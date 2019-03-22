Ulaştırma Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul için tarih verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." açıklamasında bulundu. Bakan Turhan, "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." dedi. Bakan Turhan, AA'ya yaptığı açıklamada "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız." dedi. Turhan, "Yatırımlarımızla Avrupa'dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa'ya, Cilvegözü'ne kadar gidebilecek." ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı açıklaması "İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi" bilgisini paylaşan Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek." açıklamasında bulundu. Kanal İstanbul açıklaması Bakan Turhan, "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar." dedi.

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