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Korona Virüs Bakan Bozdağ'dan sevindiren haber
Korona Virüs

Bakan Bozdağ'dan sevindiren haber

12 Nisan’da yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın testi negatife döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:07:00 -
Bakan Bozdağ'dan sevindiren haber

YENİ AKİT  ANKARA

12 Nisan’da yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın testi negatife döndü.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Covid-19 test sonucum negatife döndü,elhamdülillâh. Şifâ veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin…” dedi.

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