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Bakan Bekir Pakdemirli'nin eşinden “Hayat kurtaran” ilk yardım

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan bir vatandaşın yardımına yetişti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
Bakan Bekir Pakdemirli'nin eşinden “Hayat kurtaran” ilk yardım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşarak yere düşen Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım uyguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Hippoterapi Merkezi bahçesinde fenalaşarak yere düşen 42 yaşındaki Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım müdahalesini Bakan Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli yaptı.

SERT ZEMİNE YATIRIP BİLİNCİNİ KONTROL ETTİ
Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına, solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı.

HASTANIN YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
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