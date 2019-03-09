Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı pancar üreticisine kota müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pancar üreticisine kota müjdesi verdi.09 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pancar üreticisine kota müjdesi verdi.
Kütahya Zafer Meydanı’da vatandaşlara seslenen Pakdemirli, "Burada Kütahyalı pancar üreticisine bir müjde vermek istiyorum. Pancarda kotayı artırıyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli’nin kota müjdesi, alandaki vatandaşların alkış ve sloganlarıyla karşılık buldu.
Kütahya’da pancar kotasının şu an 43 bin 750 ton olduğunu, kota artırımı ile bunun 60 bin tona çıkmasının beklendiği belirtildi.
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