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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: O borçlar ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada Elmalı'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçlarının erteleneceğini ifade etti.

07 Ağustos 2018 Salı 16:14
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: O borçlar ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AntalyaElmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

'Antalya’mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.'

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:14
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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