Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: O borçlar ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AntalyaElmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

'Antalya’mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.'