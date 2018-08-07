Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: O borçlar ertelenecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada Elmalı'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçlarının erteleneceğini ifade etti.07 Ağustos 2018 Salı 16:14
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AntalyaElmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
'Antalya’mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.'
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