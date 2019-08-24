0553 313 94 23

Bakan Aydın Maruf, Elazığ TSO BaşkanıArslan’la bir araya geldi

İlerleyen süreçte daha faydalı ve olumlu çalışmalar yapacaklarını belirtenIrak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf,"Hem Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler hem de Bağdat-Ankara arasındaki idari , siyasi, diplomatik ilişkilerimiz son derece güzel.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
Bakan Aydın Maruf, Elazığ TSO BaşkanıArslan’la bir araya geldi

İlerleyen süreçte daha faydalı ve olumlu çalışmalar yapacaklarını belirtenIrak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf,"Hem Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler hem de Bağdat-Ankara arasındaki idari , siyasi, diplomatik ilişkilerimiz son derece güzel. Ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük bir katkı sağlamaktadır"dedi.


Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf,Elazığ TSO Meclis Üyesi Ali Şekerlisoy’ un daveti üzerine kente geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Bakan Maruf, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’lada bir araya geldi.


Ziyarette konuşan Başkan Arslan," Irak, gerek tarihi, kültürel ve gerekse ticari olarak çok önemli. yıllardır sürdürdüğümüz ticari ilişkilerimiz yanı sıra orada beşeri ilişkilerimizi de hep önemsedik. Odamızda bakanımızı ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllardır bizler Irak’ taki muhataplarımızla ticari ilişkilerimizi yürütürken, bir yandan da beşeri ilişkilerimizi en yüksek derecede tutmaya çalıştık. Bakanımızın bölgesine defaten ziyaretlerde bulundum orada ticari ve beşeri münasebetler inşa ettik ve bunlar da her geçen gün giderek arttı. Bu coğrafya kendi içinde çok ciddi zenginlikler barındırmakta, gerek kültürel gerek tarihi birikimi gerekse ticari potansiyeli ile birlikte çok ciddi değerler barındırmaktadır. Bize düşen de bu değerlerin üzerine daha güzel yaklaşımlarla katma değer ve ticari kazanımlar takmaktır"diye konuştu.



Bakan Maruf;"Irak halkının Türkiye’ ye ve desteğine çok ihtiyacı var"


İlerleyen süreçte daha faydalı olumlu çalışmalar yapacaklarını aktaran Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf ise" Ticaret çalışması önemli. Hem Erbil-Ankara arasındaki, hem de Bağdat-Ankara arasındakiidari , siyasi, diplomatik ilişkilerimizson derece güzel, Ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük bir katkı sağlamaktadır. O yüzden Ticaret Odası Başkanımız ve üyelerinin buradaki kardeşlerimizin ziyaretleri bizi çok mutlu eder ve kendilerini Irak’ ta ağırlamak isteriz. Gerçekten bugün Irak halkının Türkiye’ ye ve desteğine çok ihtiyacı var, Türkiye geçmişte nasıl Musul Kerkük halkına sahip çıkmışsa bugünde sahip çıkacaktır"ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet zanlılarını çelişkili ifadeleri ele verdi
    1. Cinayet zanlılarını çelişkili..
    2. Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası..
    3. Kardeşeli Derneği’nden 478 bin 500..
    4. Görenler şaşkın! Tamamen pembe renge..
    5. HDP'liler Hacire Akar ve ailesine..
    6. CHP’den kadına şiddete sert tepki
    7. Bodrum'da imara aykırılıklar olan..
    8. Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın..
    9. Samsun-Ordu yolunda selden dolayı..
    10. Ordu Büyükşehir 4 bin kaz dağıtacak
    11. Beyoğlu’nda 5 yaşındaki çocuk ikinci..
    12. Oklubalı’ndan Başkan Bozkurt’a..
    13. MHP’li başkan teknedeki yangında..
    14. İzmir’de atletizm rüzgarı esiyor
    15. Otel odasında ölü bulundu
    16. Bakan Aydın Maruf, Elazığ TSO Başkanı..
    17. Hakkari'de patlama! Yaralılar var
    18. Ardahan'da bir kadın silahla vurulmuş..
    19. Diyarbekirspor hazırlık maçında..
    20. Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
    21. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa..
    22. Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası..
    23. Çanlı kadınlar Emine Bulut cinayetini..
    24. Kars’ın savunmasında kullanılan Arap..
    25. Karşıyaka’da Kvesic defteri kapandı
    26. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
    27. Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık..
    28. Kula’da kurulacak olan OSB’ye ön..
    29. Dündar’dan Türkiye-Kazakistan..
    30. Sadettin dedenin hayat mücadelesi..
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı