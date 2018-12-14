Bakan altını olanlara müjdeyi verdi: Pazartesi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: