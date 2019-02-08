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Bakan Albayrak'tan tanzim satış mağazası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "(Tanzim satış mağazaları) Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız"

08 Şubat 2019 Cuma 00:24
Bakan Albayrak'tan tanzim satış mağazası açıklaması

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." dedi.

Albayrak, NTV'de yayımlanan "Gençlerle Buluşma Özel" programında soruları yanıtladı.

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışa ilişkin soru üzerine Albayrak, "Bu sıçramanın sebeplerini analiz etmek lazım. Fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak lazım. Antalya'daki fırtınadan kaynaklı bazı seralar zarar görmüş, piyasada ürün yok, ondan dolayı fiyatlar artıyor, bu sözler çok normal geliyor insana. Bir de bakıyorsunuz ki meselenin aslı öyle değil. Antalya'da fırtınadan zarar gören sera miktarı 2 bin dönüm, Antalya'da toplam hacim 50 bin dönüm. Türkiye'de ne kadarlık bir alana tekabül ediyor bu binde 8'lik bir alan" diye konuştu.

Gıda zincirine işaret eden Albayrak, "Bu ekosistemi kontrol eden paydaşların bir kısmı ekonomik saikle değil farkı saiklerle hareket edip, gerek stokçuluk, malı piyasaya sürmeden farklı yerleden alıp fiyatlarda oynama yönünden işleme girmişler. Bu da ocak ayının özelikle ikinci yarısından sonra çok fahiş artışları doğurmuştur. 5 liralık patlıcan 15 lira olmuş. Ülkede kıtlık olsa anlayacağız." şeklinde konuştu.

Bu konuyu teyit eden farklı yerlerle ilgili farklı evraklı belgeler olduğunu anlatan Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." dedi.

Albayrak, orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir "network" hazırladıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, seracılığa ilişkin de şunları kaydetti:

"Finansman modelini doğru kurgulayarak Ziraat Bankamızda yarın açıklayacağımız bu modelin finansmanıyla birlikte seralarda 1 yerine 10 birim üretilebilecek. Hem fiziki şartları çok daha güçlü hem üretim şartları daha kaliteli, profesyonel olacak. Bu finansal modelle seracılık konseptinin hızlı bir şekilde dönüşümünü başlatıyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 00:24
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