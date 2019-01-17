Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi' Toplantısı'nda konuşuyor.17 Ocak 2019 Perşembe 13:17
Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;
*Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü.
*Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.
*5.5 yıldır yaşananlara rağmen ekonomi dimdik ayakta
*Ekonomik olarak hangi ülke bu saldırılarına altında kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı.
*5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.
*Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.
*Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz.
*Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven.
*Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz
Ayrıntılar geliyor...
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