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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi' Toplantısı'nda konuşuyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:17
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

*Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü.

*Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

*5.5 yıldır yaşananlara rağmen ekonomi dimdik ayakta

*Ekonomik olarak hangi ülke bu saldırılarına altında kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı.

*5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.

*Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.

*Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz.

*Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven.

*Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:17
  1. Berat Albayrak

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