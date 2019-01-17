Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

*Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü.

*Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

*5.5 yıldır yaşananlara rağmen ekonomi dimdik ayakta

*Ekonomik olarak hangi ülke bu saldırılarına altında kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı.

*5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.

*Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.

*Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz.

*Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven.

*Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz

Ayrıntılar geliyor...