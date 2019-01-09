0553 313 94 23

Bakan Albayrak: Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

MÜSİAD genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.' dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:56

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik. Dengelenme sürecinde önemli mesafe katettik.

Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz

Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.

Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek.

Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:56
  1. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mecidiyeköy'de 4 araç birbirine girdi! 1 yaralı
    1. Mecidiyeköy'de 4 araç birbirine girdi!..
    2. Jandarma Genel Komutanlığı davası
    3. İkinci el otomobil alacaklar dikkat!..
    4. Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama..
    5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    6. Sadık Çiftpınar'ı istikrarlı..
    7. Sosyal medya üzerinden tarantula..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Büyükelçi Karlov suikastı davasında..
    10. Döviz kurları
    11. Kombi hırsızlarını güvenlik kamerası..
    12. AK Parti'nin 'işverenlere destek'..
    13. Karadeniz'de kış
    14. OMSAN Lojistik’e yeni Genel Müdür
    15. 24 parmaklı çocuğa, devlet özel..
    16. AB'den İran istihbaratına yaptırım
    17. Bakan Albayrak: Kur, faiz ve enflasyon..
    18. Arsene Wenger hakkında bomba iddia
    19. İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin..
    20. AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün..
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'