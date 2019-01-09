Bakan Albayrak: Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik. Dengelenme sürecinde önemli mesafe katettik.

Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz

Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.

Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek.

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