Bakan Albayrak'tan konut satışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;