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Bakan Albayrak'tan konut satışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, konut satışları ile ilgili açıklamada bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
Bakan Albayrak'tan konut satışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Açıklama

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